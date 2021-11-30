Сургут и Нижневартовск встали в пробки из-за снегопада

Коммунальщики обещают решить проблему в течение суток Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На дорогах Сургута и Нижневартовска с утра наблюдается транспортный коллапс из-за обильных снегопадов. Об этом свидетельствует данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Основные транспортные магистрали крупнейших городов Югры забиты машинами. Главной проблемой является неубранный с дорог снег. Директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов на брифинге для журналистов заявил, что с последствиями снегопадов коммунальные службы справятся в течение суток. «Мы имеем договоренности и понимание со стороны подрядчиков и субподрядчиков о том, что вся улично-дорожная сеть и вся проезжая часть должна быть очищена от выпавшего снега не более чем за 24 часа. Контрактом предусмотрена ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей», — прокомментировал Лифанов.

В администрации Нижневартовска сообщили URA.RU, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы. «Ночью мы делали акцент на вывозе снега, чтобы не мешать движению транспорта. А также проводилась очистка проезжих частей. У ночной и дневной смены продлен режим работы. Вместо семичасового рабочего дня будет десятичасовой. Дневная смена будет делать упор на уборку проезжих частей и тротуаров от снега», — рассказал заместитель директора по эксплуатации и ремонту МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Сергей Казанцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре на трассах было ограничено движение автомобилей из-за плохих погодных условий. В Сургуте из-за снегопада таксисты взвинтили цены на поездки.