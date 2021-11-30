30 ноября 2021

В Сургуте из-за снегопада взлетели цены на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за ухудшения погоды выросли цены на такси Фото:

В Сургуте (ХМАО) в связи с обильным снегопадом выросли тарифы на такси. По словам жителей, цены увеличились в два-три раза, передает корреспондент URA.RU.

«В городе из-за снега и уборочной техники образовались пробки. Цены в такси выросли в два, а то и в три раза», — сказал житель.

В поддержке «Яндекс.Go» объяснили, что погодные условия действительно влияют на тарифы такси. «При неблагоприятной погоде, например, дожде, снеге или сильном холоде — чаще заказывают автомобили. В связи с возросшим спросом стоимость поездки также вырастает», — сказал оператор.

По данным администрации Сургута, в городе за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. «На данный момент от снега уже очистили дороги на ул. Университетская, 30 лет Победы, Маяковского и Югорском тракте. Чтобы исправить последствия снегопада, техника будет работать в круглосуточном режиме», — заключили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что из-за снегопада на трассах в трех муниципалитетах ХМАО введены ограничения. Так в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах были введены ограничения скоростного режима до 70 километров в час.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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