30 ноября 2021

ФАС приостановила в ЯНАО строительство школы ценой в 1,5 млрд

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Поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка был приостановлен после жалобы компании ООО «СТРОЙТРАСТ» Фото:

Федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за 1,5 млрд рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, решение о приостановлении поиска подрядчика было принято после жалобы компании ООО «СТРОЙТРАСТ».

«Прошу приостановить размещение закупки до рассмотрения настоящей жалобы, по существу. Провести внеплановую проверку документации заказчика и обязать его привести документацию о закупке в соответствие с требованиями текущего законодательства. А также известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде», — говорится в жалобе ООО «СТРОЙТРАСТ».

Новая современная школа, рассчитанная на 550 учащихся, должна быть построена в Аксарке 2024 году. В проектной документации указывается, что в школе должны были построить 22 класса, тренажерный зал, раздевалки, душевые и кабинеты физики, биологии и химии с лабораториями, а также интернет-клуб. Новое учебное заведение должно стать современным и безопасным для детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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