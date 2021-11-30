Свердловские депутаты попросили Путина уволить мэра

Группа депутатов Заречного выступила против мэра Андрея Захарцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа депутатов думы Заречного (Свердловская область) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Андрея Захарцева, выписавшего самому себе премию. В коллективном письме, копия которого есть у URA.RU, подписанты настаивают, что глава города заслуживает более суровой меры, чем замечание местной думы.

«Мы считаем, что с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, учитывая факт неоднократности (девять раз), к Захарцеву должны быть применены более строгие меры ответственности, предусмотренные федеральным и областным законодательством о противодействии коррупции. А именно — удаление его в отставку, в связи с утратой доверия», — говорится в письме депутатов Путину.

Подписи под обращением поставили пять членов гордумы: Сергей Солдаткин (КПРФ), Юрий Бутаков, Александр Заторский, Василий Ведерников и Константин Дубровский (все четверо — беспартийные). Оперативно связаться с мэром Захарцевым URA.RU не удалось.

В середине ноября прокуратура потребовала привлечь Захарцева к ответственности. Ведомство выяснило, что с 2018 года мэр неоднократно выписывал себе премии на общую сумму более 380 тысяч рублей. В результате депутаты Заречного большинством голосов вынесли главе замечание.

Ранее источники URA.RU сообщали о готовящихся отставках сразу нескольких свердловских мэров. Сперва глава Ревды Ирина Тейшева, у которой истекли полномочия, отказалась идти на новый срок. Следом стало известно, что мэр Верхней Салды Константин Носков добровольно уйдет в отставку. Еще через три дня глава Североуральска Василий Матюшенко ушел в длительный отпуск, после которого он тоже покинет пост.