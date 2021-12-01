В Кремле не сомневаются, что омикрон-штамм проникнет в Россию

В Кремле не сомневаются, что новый штамм коронавируса проникнет в Россию. Однако пока нет прогнозов, когда это произойдет и как омикрон будет распространяться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Четкие прогнозы никто дать не может. Это невозможно. Вопроса „если омикрон придет в Россию“ не существует. Существует вопрос „когда он придет?“. Все страны находятся в одинаковых условиях. Но штаб правительства [России] работает эффективно и успешно. Там верстается перечень мер по противодействию новому штамму», — сказал Песков.
Система здравоохранения и власти готовы к отражению новых коронавирусных угроз, дополнил пресс-секретарь президента. Соответствующие меры при необходимости будут приниматься на федеральном и региональном уровнях.
«Вся система полностью готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми угрозами Регионы действуют в соответствии с той эпидемиологической ситуацией, которая есть на текущий момент. Конечно, любые ограничения оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям. Если наблюдаются тенденции по улучшению эпидемиологической динамики, ограничения отменяются», — отметил Песков.
Президент Владимир Путин поручил правительству в недельный срок проработать обновленный план действий в связи с рисками распространения омикрона. Новый штамм коронавируса уже попал в ряд европейских стран.
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