Путин поделил экономику России между Грефом и Костиным

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул роль руководителей двух крупнейших банков в экономическом прорыве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин закрепил за собой роль лидера инвестиционного направления в госсекторе. За его коллегой, главой Сбера Германом Грефом, осталась роль двигателя технологического прогресса. Эти функции руководителей двух крупнейших банков страны фактически подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая 30 ноября на форуме ВТБ «Россия зовет!» объяснили эксперты URA.RU.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит в 13-й раз. Президент Путин традиционно участвует в нем. В этом году ключевая тема: «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

Контролировать рост цен на продовольствие президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Президент сказал о стабилизации экономической ситуации в России, но на темпы восстановления может повлиять распространение нового штамма коронавируса, и к этому нужно быть готовыми, заметил он. Вместе с тем Путин назвал и другие, общие для всех стран, проблемы — кризис на энергетическом рынке и рост цен на продукты. По его словам, важно «действовать на опережение, убирая факторы, которые влияют на рост цен».

«Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности по этому направлению», — обратился Путин к правительству РФ и главам регионов.

Ключевыми на ближайшие годы для России станут и несколько других направлений, сообщил Путин. Первое — это «наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП». Речь о программе инфраструктурных бюджетных кредитов, которая будет действовать минимум до 2026 года. На крупнейшие инвестиционные проекты до 2024 года из Фонда национального благосостояния будет выделено 2,5 трлн рублей.

«Зеленая» экономика станет одним из ключевых направлений на ближайшие годы, и президент Владимир Путин надеется на активные инвестиции в него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторым приоритетом, по словам Путина, станут «зеленые» проекты, которые «позволят существенно снизить выбросы вредных веществ». «С 1 июля будущего года будет все готово для запуска в России климатических инициатив бизнеса, в том числе и иностранного бизнеса… Будем активно развивать инфраструктуру инвестиций в устойчивое развитие, стимулировать вовлечение в эту сферу частного капитала», — сообщил Путин.

Среди приоритетов развития национальной экономики Путин также назвал цифровую трансформацию и «внедрение новых технологий во всех сферах жизни». Он напомнил о прошедшем недавно форуме Сбера по развитию искусственного интеллекта, на котором эта тема широко обсуждалась.

Наконец, восстановление экономики зависит также от банковского сектора и фондового рынка, отметил Путин. «Благодаря уверенному финансовому положению российские банки сегодня увеличивают кредитование реального сектора. Наш „хозяин“ — организатор этого мероприятия может это подтвердить», — сказал Путин, обращаясь к Костину. И здесь «важно повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций», продолжил президент. Рынок ценных бумаг должен быть доступным и для малого бизнеса, и для частных инвесторов.

Глава ВТБ Андрей Костин закрепил за собой роль ответственного за инвестиции в экономику России в банковском секторе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин в начале пленарной сессии привел в пример самый мощный инвестиционный прорыв за последний год — опыт основательницы компании «Wildberries» Татьяны Бакальчук. «Сегодня принадлежащая целиком ей компания оценена в 13 миллиардов долларов. Это пример новой экономики в России, которая создается буквально на базе новых цифровых технологий и без нефти, без газа», — рассказал Костин.

В своих выступлениях на форумах ВТБ Путин всегда говорит о стимулировании инвестиционной активности, которую считает «приоритетной задачей и на текущий момент, и с расчетом на перспективный, долгосрочный рост российской экономики». Пару недель назад Путин на форуме Сбера по развитию искусственного интеллекта говорил, что рост экономики способны обеспечить и высокие технологии.

Фактически возникло «негласное распределение ролей»: «Костин ответственен за инвестиции в экономику, Греф — за инновации, за развитие искусственного интеллекта», отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Глава Сбера Герман Греф основной двигатель процесса развития искусственного интеллекта в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разделение ролей между Костиным и Грефом, «имеет конкретные прикладные задачи», которые ориентированы прежде всего «на внешнее потребление», считает политолог Дмитрий Нечаев. Эксперт напомнил, что на Западе сформировался образ Путина как авторитарного руководителя. «Путин показывает, что реальные либералы [такие, как Греф] активно присутствуют в сфере принятия государственных решений. Есть либеральный спектр в экономическом блоке правительства. Какой же здесь авторитаризм, если такое количество либералов. Греф ориентирован на внешнего потребления, и он великолепно выполняет эту ролевую функцию. Поэтому Путин часто позиционирует себя с этим лагерем и Грефом лично», — пояснил Нечаев.

А глава ВТБ Костин, по мнению политолога, «связан с группой державников, государственников, которые за счет банковской сферы решают задачу по крупным госинвестициям в ключевые сектора экономики». «В определенной степени Путин ретуширует Костина, возводит вокруг него некую дымовую завесу, чтобы о нем меньше говорили. Но Костин делает не меньше, а может быть, даже больше, чем Греф, потому что на нем завязаны крупные инвестиции государства в инфраструктурные проекты», — считает Нечаев.

Российские власти ожидают увеличение вливаний и отечественных, и зарубежных инвестиций в российскую экономику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Греф, скорее, «взял на себя ответственность за развитие высоких технологий», а Костин «создал очень качественную переговорную площадку, которая позволяет привлекать инвестиции, и таким образом тоже сформировал свою роль в системе», отмечает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его словам, «президент эту площадку ценит, и положительно оценивает роль главы ВТБ», — полагает Еловский.

Костин и Греф, как отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, на самом деле выполняют общую задачу только на разных площадках — показывают, что «Россия готова работать и работает с отечественными и иностранными инвесторами» с одной стороны, с другой — следуют тренду на прорывные технологические решения. «Российская экономика не замкнутая, не закрытая. В этом контексте нужно вести диалог, и президент — хедлайнер этого диалога. Разные платформы, разные цели как некие узелки сходятся в одну веревку», — резюмировал Кирьян.