Тюменских депутатов проверят на знание истории ВОВ

Депутаты ответят на 30 вопросов из истории Великой Отечественной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты и работники аппарата Тюменской областной думы пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие состоится 3 декабря, когда в России отмечают День Неизвестного солдата.

«Депутатам и сотрудникам облдумы будет предложено проверить свои знания и ответить на 30 вопросов, охватывающих различные события этого периода истории нашей страны», — рассказали в парламенте. Кроме того, тест пройдут представители Общественной молодежной палаты.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года. В 2020 году в нем приняли участие более 1,6 миллиона человек.