30 ноября 2021

Тюменских депутатов проверят на знание истории ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка в Манеже «Память поколений». Москва, картина, великая отечественная война, вов, триумф победившей родины, хмелько михаил
Депутаты ответят на 30 вопросов из истории Великой Отечественной войны Фото:

Депутаты и работники аппарата Тюменской областной думы пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Мероприятие состоится 3 декабря, когда в России отмечают День Неизвестного солдата.

«Депутатам и сотрудникам облдумы будет предложено проверить свои знания и ответить на 30 вопросов, охватывающих различные события этого периода истории нашей страны», — рассказали в парламенте. Кроме того, тест пройдут представители Общественной молодежной палаты.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года. В 2020 году в нем приняли участие более 1,6 миллиона человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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