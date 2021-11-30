30 ноября 2021

Власти отдаленного села в ЯНАО переселят жителей с окраин в центр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, деревянный дом, барак
Жителей переселят из ветхого жилья в центр поселка Фото:

Администрация села Мыс Каменный (Ямальский район ЯНАО) планируют переселить всех жителей отдаленных районов в центр поселения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«В ближайшие пять лет Мыс Каменный заметно преобразится, а жизнь здесь станет комфортнее. Мы укрупним поселок: ликвидируем все ветхое жилье в микрорайонах ЗГЭ и Аэропорт, и переселим мыскаменцев в центр», — рассказал Андрей Кугаевский.

За пять лет в селе планируется построить пять домов на 190 квартир и одно общежитие на 40 квартир. Также в этом году достраиваются еще два дома, в которые заселяться 44 семьи. На данный момент благоустраивается район Геологи. Здесь строятся детский сад, который откроется в 2023 году, и амбулатория, врачебную помощь в которой можно будет получить в начале следующего года.

Ранее URA.RU сообщало, что тундровики Ямальского района заявили о серьезных проблемах с жильем. Люди вынуждены спать в подъездах, гаражах или в санях на улице. У тундровиков практически нет своего жилья — они прописаны в сельских администрациях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...