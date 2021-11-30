Власти отдаленного села в ЯНАО переселят жителей с окраин в центр

Жителей переселят из ветхого жилья в центр поселка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Администрация села Мыс Каменный (Ямальский район ЯНАО) планируют переселить всех жителей отдаленных районов в центр поселения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«В ближайшие пять лет Мыс Каменный заметно преобразится, а жизнь здесь станет комфортнее. Мы укрупним поселок: ликвидируем все ветхое жилье в микрорайонах ЗГЭ и Аэропорт, и переселим мыскаменцев в центр», — рассказал Андрей Кугаевский.

За пять лет в селе планируется построить пять домов на 190 квартир и одно общежитие на 40 квартир. Также в этом году достраиваются еще два дома, в которые заселяться 44 семьи. На данный момент благоустраивается район Геологи. Здесь строятся детский сад, который откроется в 2023 году, и амбулатория, врачебную помощь в которой можно будет получить в начале следующего года.

Ранее URA.RU сообщало, что тундровики Ямальского района заявили о серьезных проблемах с жильем. Люди вынуждены спать в подъездах, гаражах или в санях на улице. У тундровиков практически нет своего жилья — они прописаны в сельских администрациях.