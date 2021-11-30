Сотни свердловских учителей-антиваксеров отстранили от работы

Отказавшихся от вакцинации против коронавируса 987 учителей отстранили от работы в Свердловской области. Кроме того, на дистанционную работу были переведены 206 педагогов, сказано в сообщении министерства образования региона.
«Нагрузка перераспределена между учителями. Занятия проводятся в полном объеме. Решение об отстранении работников, не имеющих вакцины против коронавируса или антител в результате перенесенной болезни, принимает директор школы», — приводит е1.ru ответ министерства.
Ранее URA.RU писало, что непривитых от коронавируса челябинских учителей отстранят от работы. При этом источник уточнял, что среди педагогов процент вакцинированных довольно высок. В екатеринбургском супермаркете «Кировский» были выявлены 168 сотрудников, которые не сделали себе прививки. Все они были отстранены от работы. Позже привившихся вернули на рабочие места.
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