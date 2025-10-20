Сотни екатеринбуржцев остались без света из-за аварии
Электричество вернут в ближайшие часы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вечером 20 октября сразу на нескольких улицах ВИЗа в Екатеринбурге пропало электричество. Жители Крауля, Викулова и Заводской остались без света. На это пожаловались читатели URA.RU.
«Даже телефон нормально не зарядить! Как теперь быть?» — жалуется собеседница агентства. При этом у некоторых жителей многоквартирных домов свет пропал только в некоторых квартирах. «На Заводской, 42 свет в каких-то окнах есть», — сообщил один из жителей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Россети-Урал». Там рассказали, что бригады уже выехали на место аварии. «Специалисты выполняют необходимые переключения для восстановления электроснабжения».
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!