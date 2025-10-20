Сотни екатеринбуржцев остались без света из-за аварии

Электричество вернут в ближайшие часы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 20 октября сразу на нескольких улицах ВИЗа в Екатеринбурге пропало электричество. Жители Крауля, Викулова и Заводской остались без света. На это пожаловались читатели URA.RU.

«Даже телефон нормально не зарядить! Как теперь быть?» — жалуется собеседница агентства. При этом у некоторых жителей многоквартирных домов свет пропал только в некоторых квартирах. «На Заводской, 42 свет в каких-то окнах есть», — сообщил один из жителей.