Популярный блогер TheWarpath замечен в центре Екатеринбурга. Фото

21 октября 2025 в 00:05
Популярного блогера-миллионника Кирилла Петрова (TheWarpath) заметили на улице Вайнера в Екатеринбурге. Популяризатор электрокаров в России приехал в Екатеринбург для съемок ролика на свой YouTube-канал. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Весь день бегал по делам, снимал для тебя в Екатеринбурге и делал добрые дела!» — написал блогер в своем telegram-канале. Помимо улицы Вайнера, Петрова заметили около железнодорожного вокзала.

TheWarpath известен своим YouTube каналом, на котором насчитывается 4,4 миллиона подписчиков. Петров снимает игровые ролики, а также делает обзоры на автомобили. Отдельной рубрикой на его канале стали разговоры про электрокары, в частности про Tesla.

