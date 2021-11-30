Российский ритейлер исполнит желания полутора тысяч детей

Подарки вручат в рамках благотворительной акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Торговая сеть «Пятерочка» к Новому году исполнит желания более 1,5 тысяч уральских детей. Подарки получат подопечные детских домов, дети-инвалиды, а также дети из кризисных и неблагополучных семей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, акция «Елка желаний» проводится совместно с региональной общественной организацией «Дорогами добра».

«Масштабная благотворительная акция „Елка желаний“ проходит в магазинах „Пятерочка“ с 1 декабря 2021 по 7 января 2022 года в разных городах Урала: Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нижний Тагил, Первоуральск и Тобольск. Традиционно новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установлены в 270 магазинах сети. Все открытки содержат номер и краткую инструкцию, следуя которой каждый желающий сможет стать волшебником для одного из полутора тысяч детей», рассказали в пресс-службе.

Для исполнения новогоднего желания ребенка посетителям магазинов достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке и купить указанный в ней подарок. После чего презент необходимо передать сотрудникам торговой точки.

«Весь период подготовки и проведения „Елки Желаний“ — очень волнительный, ведь каждая открытка — это история ребенка, который верит, что его желание обязательно сбудется. Поэтому подарок, который получает малыш, — это не просто игрушка или книжка, это подтверждение того, что волшебники существуют и живут среди нас. Таким волшебником может стать каждый! И вместе мы сделаем мир сегодня чуточку лучше, чем он был вчера», — прокомментировала начальник отдела маркетинга макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятерочка» Инна Абакумова.

В этом году акция «Елка желаний» пройдет в 21-й раз. Торговая сеть «Пятерочка» является постоянным партнером проекта.