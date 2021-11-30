В Кургане поймали маньяка, который с ножом нападал на женщин

Нападавший в маске угрожал женщинам ножом и похищал ценное имущество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганские следователи раскрыли разбойные нападения на женщин, совершенные в ноябре и декабре 2020 года. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«Скрывая лицо под маской, преступник в вечернее время в безлюдном месте выслеживал одиноких прохожих женщин, нападал на потерпевших и, угрожая ножом, похищал имеющееся при них ценное имущество. Одну из потерпевших злоумышленник при помощи физической силы переместил на пустырь, где совершил в отношении женщины половые преступления», — рассказали в СУ СК.

Следственным органами по этим фактам были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК, ст. 131, ст. 132 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, изнасилование, насильственные действий сексуального характера). Обвинение в совершении этих преступлений предъявлено 49-летнему жителю Кургана. Установить личность мужчины, причастного к нападениям, удалось благодаря совместной работе следователей, криминалистов СУ СК и оперативных сотрудников областного УМВД.

Потерпевшие опознали злоумышленника. Кроме того, генотип обвиняемого совпал с биологическими следами, оставленными им на вещах потерпевших. Следственные действия продолжаются. СК проверяет мужчину на причастность к совершению других преступлений.