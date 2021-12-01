Власти раскрыли планы по COVID-вакцинации челябинских подростков

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Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 193 тысячи подростков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинские власти сообщили, что для создания коллективного иммунитета среди несовершеннолетних в регионе необходимо вакцинировать 80% подростков. Об этом на брифинге 1 декабря заявила заместитель министра здравоохранения области Татьяна Колчинская.

«[Вакцина] „Спутник М“ для подростков зарегистрирована 24 ноября. В области для создания коллективного иммунитета нужно будет вакцинировать 193 тысячи подростков (80%)», — сообщила замминистра.

Колчинская отметила, что пока поставок вакцины нет, и вряд ли поставки начнутся до конца декабря. Скорее всего, даже к началу следующего года поставки не будут налажены. Пока ведется разъяснительная работа с родителями.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для детей «Спутник М». По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вакцина поступит в оборот не раньше, чем в конце декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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