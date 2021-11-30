В Кургане после инцидента на дороге водитель заявил, что он из СК

На пешеходном переходе у детского парка водитель чуть не сбил женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане очевидец рассказал о происшествии на пешеходном переходе у детского парка. По его словам, водитель сбил женщину, вышел из машины и заявил, что он из следственного комитета, поэтому его снимать нельзя. Инцидент описан в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас на переходе у детского парка белое авто сбило женщину. Водители двух машин выскочили, загрузили ее в машину и уехали. Один крикнул, что сотрудник СК и его нельзя снимать. В дежурку сообщил номера, на место ДТП никто не вернулся», — написал анонимный автор в группе «Дорога в будущее45» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с номерами двух автомобилей.

По словам очевидца, вероятно знакомые друг с другом мужчины ехали на двух авто. Один из них, заметив пешехода затормозил, а другой не успел. Водитель из первого автомобиля помог своему товарищу посадить пешехода в автомобиль.

В пресс-службе ГИБДД по городу Кургану сообщили, что участники описанного в посте инцидента были разысканы. Водитель не имеет отношения к силовым структурам. «Инцидент не будет зарегистрирован как дорожно-транспортное происшествие, так как со слов его участников (водителя и пешехода) наезда автомобиля не было. Пешеход упала сама, повреждений она не получила», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало о резонансном ДТП в Тюмени, где нетрезвый водитель на своем BMW сбил двух дорожных рабочих, которые от полученных травм скончались на месте. Водителем оказался заместитель начальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области Павел Шадрин. После ДТП он был уволен. Павел Шадрин уроженец Курганской области, учился в КГУ.