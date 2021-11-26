Майор СК, устроивший смертельное ДТП в Тюмени, учился в Кургане

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Павел Шадрин работал в СУ СК РФ по Тюменской области Фото:

Бывший заместитель начальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области Павел Шадрин, который, по версии следствия, сбил насмерть двух человек, учился в Кургане. Данная информация размещена в соцсетях Шадрина.

«Город: Шадринск. <…> Образование: КГУ (бывш. КГПИ, КМИ) '08», — указано на странице Шадрина в соцсети «ВКонтакте».

Знакомый Шадрина рассказал порталу «Область45», что бывший сотрудник СУ СК занимался легкой атлетикой и успешно выступал на различных соревнованиях. «Окончил в 2008 году Курганский государственный университет. После работал в Катайске. Знаю, что после Катайска был в Ханты-Мансийске», — рассказал СМИ земляк арестованного.

По версии следствия, 23 ноября Шадрин на своем BMW сбил двух дорожных рабочих, которые от полученных травм скончались на месте. Водитель находился в нетрезвом состоянии. 24 ноября Шадрина уволили из правоохранительных органов. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По решению суда Шадрина арестовали на два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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