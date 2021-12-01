Киевляне обвинили Зеленского в госперевороте и устроили митинг

На площади Независимости в Киеве 1 декабря вечером жители столицы начали митинг против украинских властей. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».
«Действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны», — передал корреспондент слова ведущего митинга, выступавшего со сцены. По словам выступившего, участники акции собрались воспрепятствовать этому.
На главной площади Киева собралось около тысячи человек, люди продолжали приходить. В их руках видны флаги националистических партий — Национального корпуса, партии «Свобода», а также флаги партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Там же установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». На месте событий дежурят силовики, рядом с площадью находится много полицейских автомобилей, автобусов, автозаков и пожарный автомобилей. Обстановка на митинге спокойная.
В июне этого года в Киеве прошла акция, в которой участвовало несколько сотен тысяч человек. Митингующие выступали против президента Украины Владимира Зеленского. Они обвиняли его в предательстве и требовали объявить импичмент. Поводом для акции стало интервью Зеленского телеканалу «1+1». В нем участники акции увидели признаки госизмены.
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