Свердловские адвокаты пригрозили ГУ МВД из-за миллионного долга

По словам Игоря Михайловича, выплаты задерживаются с августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокаты Свердловской области поставили ультиматум региональному ГУ МВД из-за неуплаты долгов в размере 10 миллионов рублей. Юристы пригрозили не выйти на работу, если задолженности не погасят до 6 декабря.

«Работа адвокатов не оплачивается с августа, а принудительный труд в нашей стране запрещен, поэтому, если услуги не будут оплачены, сотрудничать с МВД мы отказываемся», — заявил председатель региональной коллегии адвокатов, президент областной адвокатской палаты Игорь Михайлович, передает «Коммерсант» . По его словам, чуть меньше месяца назад адвокаты направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, но до ответа не получили.

Адвокаты коллегии подтвердили ситуацию с долгами МВД, добавив, что проблема с выплатами длится не первый год. «Обычно говорят, что у них нет на это времени или что проходят какие-то проверки. По одному делу следователь мне не может выписать постановление полгода», — рассказал юрист Северин Илтубаев. Он отметил, что участие адвоката в одном следственном действии стоит от 1,7 тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей.

Подобная проблема возникала еще летом 2019 года. Тогда Совет федерации утвердил поправки к государственному бюджету, из которых следовало, что выплаты адвокатам, представляющим государственную защиту, будут назначаться из бюджетных ведомств МВД, СКР, судебного департамента и т. д.