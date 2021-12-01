01 декабря 2021

Свердловские адвокаты пригрозили ГУ МВД из-за миллионного долга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, разводит руками, михайлович игорь
По словам Игоря Михайловича, выплаты задерживаются с августа Фото:

Адвокаты Свердловской области поставили ультиматум региональному ГУ МВД из-за неуплаты долгов в размере 10 миллионов рублей. Юристы пригрозили не выйти на работу, если задолженности не погасят до 6 декабря.

«Работа адвокатов не оплачивается с августа, а принудительный труд в нашей стране запрещен, поэтому, если услуги не будут оплачены, сотрудничать с МВД мы отказываемся», — заявил председатель региональной коллегии адвокатов, президент областной адвокатской палаты Игорь Михайлович, передает «Коммерсант». По его словам, чуть меньше месяца назад адвокаты направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, но до ответа не получили.

Адвокаты коллегии подтвердили ситуацию с долгами МВД, добавив, что проблема с выплатами длится не первый год. «Обычно говорят, что у них нет на это времени или что проходят какие-то проверки. По одному делу следователь мне не может выписать постановление полгода», — рассказал юрист Северин Илтубаев. Он отметил, что участие адвоката в одном следственном действии стоит от 1,7 тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей.

Подобная проблема возникала еще летом 2019 года. Тогда Совет федерации утвердил поправки к государственному бюджету, из которых следовало, что выплаты адвокатам, представляющим государственную защиту, будут назначаться из бюджетных ведомств МВД, СКР, судебного департамента и т. д.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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