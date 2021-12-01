Соратник Горбачева рассказал, как можно было сохранить СССР

Советский Союз мог продолжить свое существование как демократическое государство. Но в стране нужно было менять многие механизмы, чего не было сделано за годы перестройки. С таким мнением выступил последний пресс-секретарь президента Советского Союза Михаила Горбачева Андрей Грачев.
«СССР после подписания нового союзного договора в августе 1991 года мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза. Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», — сказал Грачев РИА «Новости».
При этом СССР не мог продолжать существовать как тоталитарное и репрессивное государство, подчеркнул Грачев. Существовавшую страну Грачев назвал архаичным и отсталым продолжением Российской Империи.
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