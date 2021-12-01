«Ъ»: «Единая Россия» не может разобраться с работой в Госдуме

Фракционные органы «Единой России» пока не заработали из-за большого количества новичков, считает Павел Склянчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фракция «Единая Россия» в новом созыве Госдумы РФ еще ни разу не провела заседание координационного совета, который должен оценивать законотворческие инициативы депутатов. При этом некоторые члены партии вносят поправки на рассмотрение без предварительного одобрения. Такое право получили статусные единороссы.

«С момента создания координационного совета он еще ни разу не собирался. При этом от депутатов ЕР, в том числе впервые избранных, поступило уже много инициатив», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в координационном совете «Единой России».

Глава координационного совета партии по законотворческой деятельности Дмитрий Вяткин отметил, что для заседания необходимо наработать материал для рассмотрения. При этом некоторые законопроекты, по данным издания, были внесены без предварительного одобрения. Например, инициатива главы комитета по безопасности Госдумы РФ Василия Пискарева о заключении призывниками контракта с ФСБ.

Вяткин уточнил, что одобрение должны получать только те инициативы, которые не прошли предварительную экспертизу — то есть их авторы не получили отзывы самостоятельно. Он не считает партийный фильтр проблемой. По его мнению, так впервые избранные единороссы смогут предварительно проработать свои проекты.

Новый порядок внесения законопроектов в «Единой России» приняли в прошлом созыве Госдумы РФ. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук считает, что пока фракционные органы не заработали в полную силу. Это связано с большим количеством новичков и усилением координации законотворчества со стороны партии.