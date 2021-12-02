Гинцбург назвал необычный способ привиться от коронавируса

Одновременная вакцинация «Спутником Лайт» и назальным препаратом не вредит здоровью, уточнил Александр Гинцбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препаратом «Спутник Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно прививаться одновременно. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что это безопасно для здоровья.

«Мы часто делаем (прививаем „Спутником Лайт“ и назальной вакциной — прим. URA.RU) одновременно. Вреда для организма от этого нет», — цитирует Александра Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее назальной вакциной привился президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что препарат выглядит как порошок, который впрыскивают в каждую ноздрю. Путин отметил, что после процедуры чувствовал нормально и вскоре продолжил занятия спортом. Назальную вакцину ему ввели на следующий день после того, как поставили «Спутник Лайт», передает «Национальная служба новостей».