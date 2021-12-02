ФСБ задержала украинских агентов, готовивших теракт в России

Агента минобороны Украины задержали во время доставки взрывных устройств в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ задержала в России агентов Службы безопасности и минобороны Украины. По данным ведомства, двое из них собирали информацию о стратегических объектах страны, а еще один готовил теракт.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб. Задержаны два агента Службы безопасности Украины Зиновий Ковыль и его сын Игорь, а также агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Александр Цилык», — приводит сообщение пресс-службы ФСБ России РИА «Новости».

Предполагается, что украинцы планировали совершить теракт с помощью самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС. Цылык нелегально пересек границу России, чтобы привезти взрывчатку в страну, уточняет ФСБ. Его задержали во время повторного прибытия в РФ с взрывными устройствами «при следовании к месту преступления», заявили в ведомстве. Он уже дал признательные показания.