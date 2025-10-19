Mash: от звезды «Ивановы-Ивановы» отказалась семья

Семья отреклась от актера-иноагента Трескунова* и отказывается платить его долги Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Семья актера Семена Трескунова, признанного иноагентом, публично от него отреклась. Родственники заявили, что не намерены оплачивать его долги, которые превышают 200 тысяч рублей, и не хотят иметь с ним дел.

«После переезда в Барселону за Трескуновым накопились счета почти на 200 тысяч рублей: около 70 тысяч — за коммуналку, которую он не оплачивал с 2021 года, еще 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах», — сообщает telegram-канал Mash.

Теперь с долгами актера, который сейчас находится в Барселоне, вынуждены разбираться его родственники. Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», был признан иноагентом в 2024 году за участие в финансируемых из-за рубежа проектах.

Случаи, когда известные актеры сталкиваются с крупными долгами, не единичны: ранее судебные приставы взыскивали более 1,3 млн рублей с Игоря Петренко, а Кирилл Емельянов был включен в реестр должников по алиментам. Аналогичные исполнительные производства возбуждались и в отношении других представителей творческих профессий.