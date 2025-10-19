Поддубный заявил о ликвидации высокопоставленного офицера ВСУ
19 октября 2025 в 13:31
Российские вооруженные силы нанесли высокоточный авиаудар по пункту управления связью ВСУ в районе Красноармейска (Покровска), в результате чего был ликвидирован подполковник украинской армии Андрей Борков. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков. Прилет ФАБа в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», — написал Поддубный в своем telegram-канале. 31-летний Борков, уроженец Смоленской области, занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности ВСУ. Удар был нанесен 11 октября с применением авиабомб ФАБ-250 с универсальными модульными планирующими комплексами.
