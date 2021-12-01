01 декабря 2021

«Дорогу смерти» в ХМАО освятили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
За 11 месяцев на дорогах в октябрьском районе погибли 11 человек и 55 получили травмы Фото:

Священнослужители из Нягани прочитали молитвы и освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«По инициативе священнослужителей — настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери иерея Вячеслава Атаманенко и клирика Соборного Храма Святого Алексия Московского иерея Антония Сараева — были прочтены молитвы и освящены аварийно-опасные участки автодорог, где зарегистрирован рост числа ДТП», — добавили в пресс-службе окружной полиции. За 11 месяцев года на дорогах в октябрьском районе погибли 11 человек и 55 получили травмы, из них на автодороге Нягань-Талинка в результате 4-х ДТП погибли 3 человека, а ранены 7. На автодороге Нягань — Унъюган в 2-х ДТП погибли 2 человека и 6 человек получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» погиб житель Свердловской области. Как пояснили в УГИБДД по Тюменской области, погибший был водителем большегруза Volvo. Ему «в лоб» въехала Toyota Rav 4, осуществлявшая обгон.

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Священнослужители из Нягани прочитали молитвы и освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «По инициативе священнослужителей — настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери иерея Вячеслава Атаманенко и клирика Соборного Храма Святого Алексия Московского иерея Антония Сараева — были прочтены молитвы и освящены аварийно-опасные участки автодорог, где зарегистрирован рост числа ДТП», — добавили в пресс-службе окружной полиции. За 11 месяцев года на дорогах в октябрьском районе погибли 11 человек и 55 получили травмы, из них на автодороге Нягань-Талинка в результате 4-х ДТП погибли 3 человека, а ранены 7. На автодороге Нягань — Унъюган в 2-х ДТП погибли 2 человека и 6 человек получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» погиб житель Свердловской области. Как пояснили в УГИБДД по Тюменской области, погибший был водителем большегруза Volvo. Ему «в лоб» въехала Toyota Rav 4, осуществлявшая обгон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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