Священнослужители из Нягани прочитали молитвы и освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.
«По инициативе священнослужителей — настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери иерея Вячеслава Атаманенко и клирика Соборного Храма Святого Алексия Московского иерея Антония Сараева — были прочтены молитвы и освящены аварийно-опасные участки автодорог, где зарегистрирован рост числа ДТП», — добавили в пресс-службе окружной полиции. За 11 месяцев года на дорогах в октябрьском районе погибли 11 человек и 55 получили травмы, из них на автодороге Нягань-Талинка в результате 4-х ДТП погибли 3 человека, а ранены 7. На автодороге Нягань — Унъюган в 2-х ДТП погибли 2 человека и 6 человек получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» погиб житель Свердловской области. Как пояснили в УГИБДД по Тюменской области, погибший был водителем большегруза Volvo. Ему «в лоб» въехала Toyota Rav 4, осуществлявшая обгон.
Священнослужители из Нягани прочитали молитвы и освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «По инициативе священнослужителей — настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери иерея Вячеслава Атаманенко и клирика Соборного Храма Святого Алексия Московского иерея Антония Сараева — были прочтены молитвы и освящены аварийно-опасные участки автодорог, где зарегистрирован рост числа ДТП», — добавили в пресс-службе окружной полиции. За 11 месяцев года на дорогах в октябрьском районе погибли 11 человек и 55 получили травмы, из них на автодороге Нягань-Талинка в результате 4-х ДТП погибли 3 человека, а ранены 7. На автодороге Нягань — Унъюган в 2-х ДТП погибли 2 человека и 6 человек получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» погиб житель Свердловской области. Как пояснили в УГИБДД по Тюменской области, погибший был водителем большегруза Volvo. Ему «в лоб» въехала Toyota Rav 4, осуществлявшая обгон.