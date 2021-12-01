Пермские компании планируют корпоративы несмотря на запрет

02 декабря 2021 в 13:55 Размер текста - 17 +

Свободных мест для проведения новогодней вечеринки в Перми не осталось Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Перми event-агентства и ведущие корпоративных праздников готовы к проведению новогодних мероприятий. Компании не отказываются от праздничных вечеринок, несмотря на официальный запрет властей, связанный с распространением коронавируса. Об этом URA.RU рассказали участники рынка. «Рынок бодр и весел, ушел в тень. У меня закрыты все [даты] были еще в ноябре. Новости о запрете все воспринимают как фейки, не воспринимают их всерьез. Не могут себе позволить крупные структуры, у которых есть официальный запрет сверху, типа „лукойлов“ и „сбербанков“. Но под разными формулировками типа оздоровительно-профилактических мероприятий все выезжают на базы и тусуются», — пояснил один из ведущих праздников на условиях анонимности. С ним соглашается руководитель агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По ее словам, все площадки в городе на предновогодние дни уже заняты. «Во-первых, до 50 человек можно делать мероприятие, во-вторых, люди действительно соскучились по корпоративам нормальным — живым, человеческим. Арендуют помещения, берут ведущих. Практический все площадки и даты уже заняты», — говорит она. Ранее власти Пермского края заявили, что новогодние корпоративы запрещены для недопущения распространения коронавируса. Массовые праздники чиновники предложили отменить или перенести на следующий год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми event-агентства и ведущие корпоративных праздников готовы к проведению новогодних мероприятий. Компании не отказываются от праздничных вечеринок, несмотря на официальный запрет властей, связанный с распространением коронавируса. Об этом URA.RU рассказали участники рынка. «Рынок бодр и весел, ушел в тень. У меня закрыты все [даты] были еще в ноябре. Новости о запрете все воспринимают как фейки, не воспринимают их всерьез. Не могут себе позволить крупные структуры, у которых есть официальный запрет сверху, типа „лукойлов“ и „сбербанков“. Но под разными формулировками типа оздоровительно-профилактических мероприятий все выезжают на базы и тусуются», — пояснил один из ведущих праздников на условиях анонимности. С ним соглашается руководитель агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По ее словам, все площадки в городе на предновогодние дни уже заняты. «Во-первых, до 50 человек можно делать мероприятие, во-вторых, люди действительно соскучились по корпоративам нормальным — живым, человеческим. Арендуют помещения, берут ведущих. Практический все площадки и даты уже заняты», — говорит она. Ранее власти Пермского края заявили, что новогодние корпоративы запрещены для недопущения распространения коронавируса. Массовые праздники чиновники предложили отменить или перенести на следующий год.