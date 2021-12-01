01 декабря 2021

В Нижневартовске запустили лотерею по QR-кодам для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Привитые пенсионеры также получат скидки на товары в нескольких магазинах Фото:
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В Нижневартовске запустили лотерею для пенсионеров, привившихся от коронавируса, в рамках совместной акции с предпринимательским сообществом. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Нижневартовска.

«В ряде торговых точек вакцинированным пенсионерам будет предоставляться скидка при предъявлении QR-кода. А строительный гипермаркет „Декорадо“ в декабре разыграет ценные призы среди покупателей в возрасте, привившихся от COVID-19. Мы надеемся, что предприниматели Нижневартовска будут и дальше подключаться к проведению данной социальной акции», — рассказали в мэрии.

Скидки распространяются на покупку штор в салоне «Декор» и кухонных гарнитуров в доме кухни «Валерия». Скидку обладатели QR-кодов могут получить и в нескольких фитнес-центрах, а также в частной медицинской клинике. Все спецпредложения рассчитаны на людей старше 60 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Минфин предложил продлить лотерею среди вакцинированных россиян. Министерство также настаивает на увеличении количества призов.

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В Нижневартовске запустили лотерею для пенсионеров, привившихся от коронавируса, в рамках совместной акции с предпринимательским сообществом. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Нижневартовска. «В ряде торговых точек вакцинированным пенсионерам будет предоставляться скидка при предъявлении QR-кода. А строительный гипермаркет „Декорадо“ в декабре разыграет ценные призы среди покупателей в возрасте, привившихся от COVID-19. Мы надеемся, что предприниматели Нижневартовска будут и дальше подключаться к проведению данной социальной акции», — рассказали в мэрии. Скидки распространяются на покупку штор в салоне «Декор» и кухонных гарнитуров в доме кухни «Валерия». Скидку обладатели QR-кодов могут получить и в нескольких фитнес-центрах, а также в частной медицинской клинике. Все спецпредложения рассчитаны на людей старше 60 лет. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин предложил продлить лотерею среди вакцинированных россиян. Министерство также настаивает на увеличении количества призов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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