В Нижневартовске запустили лотерею по QR-кодам для пенсионеров

В Нижневартовске запустили лотерею для пенсионеров, привившихся от коронавируса, в рамках совместной акции с предпринимательским сообществом. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Нижневартовска.
«В ряде торговых точек вакцинированным пенсионерам будет предоставляться скидка при предъявлении QR-кода. А строительный гипермаркет „Декорадо“ в декабре разыграет ценные призы среди покупателей в возрасте, привившихся от COVID-19. Мы надеемся, что предприниматели Нижневартовска будут и дальше подключаться к проведению данной социальной акции», — рассказали в мэрии.
Скидки распространяются на покупку штор в салоне «Декор» и кухонных гарнитуров в доме кухни «Валерия». Скидку обладатели QR-кодов могут получить и в нескольких фитнес-центрах, а также в частной медицинской клинике. Все спецпредложения рассчитаны на людей старше 60 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что Минфин предложил продлить лотерею среди вакцинированных россиян. Министерство также настаивает на увеличении количества призов.
В Нижневартовске запустили лотерею для пенсионеров, привившихся от коронавируса, в рамках совместной акции с предпринимательским сообществом. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Нижневартовска. «В ряде торговых точек вакцинированным пенсионерам будет предоставляться скидка при предъявлении QR-кода. А строительный гипермаркет „Декорадо“ в декабре разыграет ценные призы среди покупателей в возрасте, привившихся от COVID-19. Мы надеемся, что предприниматели Нижневартовска будут и дальше подключаться к проведению данной социальной акции», — рассказали в мэрии. Скидки распространяются на покупку штор в салоне «Декор» и кухонных гарнитуров в доме кухни «Валерия». Скидку обладатели QR-кодов могут получить и в нескольких фитнес-центрах, а также в частной медицинской клинике. Все спецпредложения рассчитаны на людей старше 60 лет. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин предложил продлить лотерею среди вакцинированных россиян. Министерство также настаивает на увеличении количества призов.