Тюменцу, застрелившему беременную лосиху, вынесли приговор

02 декабря 2021 в 16:21 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Николая Бабакина, застрелившего беременную лосиху, к 3 годам условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский районный суд признал виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механического ТС, причинившей особо крупный ущерб (ст. 258 ч. 2 УК РФ) Николая Бабкевича и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как установило следствие, в апреле 2020 года Бабкевич застрелил двух лосей: самца и самку. Последняя была беременна. «Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Как стало известно в судебном заседании, 21 апреля 2020 года гражданин без соответствующего разрешения на охоту, в запрещенные для добычи лося сроки, в охотничьих угодьях, вблизи коттеджного поселка „Кулига-2“ застрелил двух лосей, самку и самца. Затем освежевал туши, разделал их и спрятал мясо, шкуры и головы незаконно добытых животных», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там уточнили, что в ходе следствия Бабкевич оплатил 640 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и ходатайствовал со следствием о прекращении дела, но Тюменский районный суд ему в этом отказал. Карабин и квадроцикл, которые во время охоты использовал Бабкевич, по приговору будут конфискованы в пользу государства. Ранее URA.RU писало о том, что вместе с Бабкевичем на незаконной охоте мог присутствовать экс-депутат Тюменской городской думы Николай Романов. Но он не был привлечен к ответственности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменский районный суд признал виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механического ТС, причинившей особо крупный ущерб (ст. 258 ч. 2 УК РФ) Николая Бабкевича и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как установило следствие, в апреле 2020 года Бабкевич застрелил двух лосей: самца и самку. Последняя была беременна. «Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Как стало известно в судебном заседании, 21 апреля 2020 года гражданин без соответствующего разрешения на охоту, в запрещенные для добычи лося сроки, в охотничьих угодьях, вблизи коттеджного поселка „Кулига-2“ застрелил двух лосей, самку и самца. Затем освежевал туши, разделал их и спрятал мясо, шкуры и головы незаконно добытых животных», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там уточнили, что в ходе следствия Бабкевич оплатил 640 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и ходатайствовал со следствием о прекращении дела, но Тюменский районный суд ему в этом отказал. Карабин и квадроцикл, которые во время охоты использовал Бабкевич, по приговору будут конфискованы в пользу государства. Ранее URA.RU писало о том, что вместе с Бабкевичем на незаконной охоте мог присутствовать экс-депутат Тюменской городской думы Николай Романов. Но он не был привлечен к ответственности.