В Надыме высокое звание отдали газовику

Звание почетного гражданина Надыма вручили главе «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову вручили звание почетного гражданина города Надым. Как сообщается на официальном сайте «Газпром добыча Надым», награда была вручена во время празднования юбилея компании.

«Церемония продолжилась вручением наград и удостоверений о присвоении почетных званий. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников удостоен звания «Почетный гражданин Надымского района», — сообщается на сайте.

Игорь Мельников работает в «Газпроме» с 1992, где спустя пять лет стал главным инженером Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым». А в 2019 году стал генеральным директором дочернего предприятия «Газпрома».

Удостоверение почетного гражданина было вручено мэром Надыма Дмитрием Жаромских во время торжественного концерта, посвященного юбилею компании. Решение о присвоении высокого звания было принято думой Надымского района.

«Игорь Мельников более 29 лет работает на территории Надымского района. И он прошел долгий путь от простого оператора по добыче нефти и газа до директора. Он активный общественный деятель и многое сделал для города. Было принято решение поддержать его кандидатуру для вручения звания „Почетный гражданин Надымского района“», — рассказали URA.RU в администрации Надыма (ЯНАО).