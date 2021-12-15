Бюджет ЯНАО понесет дополнительные расходы

Власти дополнительно потратят более 72 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году власти ЯНАО направят дополнительный доход окружного бюджета на борьбу с коронавирусом, повышение зарплат бюджетников, переселение из аварийного жилья и газификацию. На сайте ямальского законодательного собрания уточняется, что на данные меры выделено 72,5 миллиардов рублей.

«Средства будут направлены на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под реализацию „майских“ указов Президента РФ, переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство населенных пунктов, газификацию», — сообщили депутат заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Также власти предусматривают увеличение расходов на дорожную деятельность, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и на обращение с твердыми бытовыми отходами. Для решения вопросов местного назначения муниципалитетам дополнительно выделят 3,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание ЯНАО расширило список получателей господдержки. С 1 марта 2022 года в список включили индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой рыбной продукции.