15 декабря 2021
14 декабря 2021

Бюджет ЯНАО понесет дополнительные расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Власти дополнительно потратят более 72 млрд рублей Фото:

В следующем году власти ЯНАО направят дополнительный доход окружного бюджета на борьбу с коронавирусом, повышение зарплат бюджетников, переселение из аварийного жилья и газификацию. На сайте ямальского законодательного собрания уточняется, что на данные меры выделено 72,5 миллиардов рублей.

«Средства будут направлены на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под реализацию „майских“ указов Президента РФ, переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство населенных пунктов, газификацию», — сообщили депутат заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Также власти предусматривают увеличение расходов на дорожную деятельность, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и на обращение с твердыми бытовыми отходами. Для решения вопросов местного назначения муниципалитетам дополнительно выделят 3,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание ЯНАО расширило список получателей господдержки. С 1 марта 2022 года в список включили индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой рыбной продукции.

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В следующем году власти ЯНАО направят дополнительный доход окружного бюджета на борьбу с коронавирусом, повышение зарплат бюджетников, переселение из аварийного жилья и газификацию. На сайте ямальского законодательного собрания уточняется, что на данные меры выделено 72,5 миллиардов рублей. «Средства будут направлены на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под реализацию „майских“ указов Президента РФ, переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство населенных пунктов, газификацию», — сообщили депутат заксобрания ЯНАО Виктор Казарин. Также власти предусматривают увеличение расходов на дорожную деятельность, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и на обращение с твердыми бытовыми отходами. Для решения вопросов местного назначения муниципалитетам дополнительно выделят 3,8 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание ЯНАО расширило список получателей господдержки. С 1 марта 2022 года в список включили индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой рыбной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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