На Ямале ИП, занимающиеся переработкой рыбы, получат господдержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законодательное собрание ЯНАО включит в список получателей господдержки, занимающихся переработкой рыбной продукции, индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте окружного законодательного собрания.

«Ямальские законодатели планируют расширить список получателей господдержки, занимающихся переработкой сельскохозяйственной и рыбной продукции. С 1 марта 2022 года претендовать на ее получение, помимо организаций, смогут индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении заксобрания.

Депутаты ЯНАО рассчитывают, что господдержка индивидуальных предпринимателей, будет способствовать развитию конкуренции и увеличению ассортимента продукции. По мнению председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада, данная мера обеспечит продовольственную безопасность.

«К примеру, в восточной части региона на внутреннюю переработку рыбы приходится всего 28%, остальная вывозится и реализуется за его пределами из-за недостатка производственных мощностей. Уже сейчас там есть 6 потенциальных инвесторов, которые хотели бы открыть производство по переработке рыбы суммарной мощностью до 500 тонн в год», — приводит слова депутата пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.

Для переработки рыбы планируется направить из бюджета 223 млн рублей. Помимо этого, заксобрание расширит категорию субъектов господдержки, связанной с мясом оленя. Для этого будет выделено 777 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличили господдержку на переработку рыбы. Благодаря этому в восточной части региона до 2024 года будет закрыта потребность в предприятиях, занимающихся этой деятельностью.