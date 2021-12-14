14 декабря 2021
13 декабря 2021

Власти ЯНАО увеличат количество предприятий по переработке рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, рыба, улов, пелядь, сырок
На Ямале ИП, занимающиеся переработкой рыбы, получат господдержку Фото:

Законодательное собрание ЯНАО включит в список получателей господдержки, занимающихся переработкой рыбной продукции, индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте окружного законодательного собрания.

«Ямальские законодатели планируют расширить список получателей господдержки, занимающихся переработкой сельскохозяйственной и рыбной продукции. С 1 марта 2022 года претендовать на ее получение, помимо организаций, смогут индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении заксобрания.

Депутаты ЯНАО рассчитывают, что господдержка индивидуальных предпринимателей, будет способствовать развитию конкуренции и увеличению ассортимента продукции. По мнению председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада, данная мера обеспечит продовольственную безопасность.

«К примеру, в восточной части региона на внутреннюю переработку рыбы приходится всего 28%, остальная вывозится и реализуется за его пределами из-за недостатка производственных мощностей. Уже сейчас там есть 6 потенциальных инвесторов, которые хотели бы открыть производство по переработке рыбы суммарной мощностью до 500 тонн в год», — приводит слова депутата пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.

Для переработки рыбы планируется направить из бюджета 223 млн рублей. Помимо этого, заксобрание расширит категорию субъектов господдержки, связанной с мясом оленя. Для этого будет выделено 777 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличили господдержку на переработку рыбы. Благодаря этому в восточной части региона до 2024 года будет закрыта потребность в предприятиях, занимающихся этой деятельностью.

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Законодательное собрание ЯНАО включит в список получателей господдержки, занимающихся переработкой рыбной продукции, индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте окружного законодательного собрания. «Ямальские законодатели планируют расширить список получателей господдержки, занимающихся переработкой сельскохозяйственной и рыбной продукции. С 1 марта 2022 года претендовать на ее получение, помимо организаций, смогут индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении заксобрания. Депутаты ЯНАО рассчитывают, что господдержка индивидуальных предпринимателей, будет способствовать развитию конкуренции и увеличению ассортимента продукции. По мнению председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада, данная мера обеспечит продовольственную безопасность. «К примеру, в восточной части региона на внутреннюю переработку рыбы приходится всего 28%, остальная вывозится и реализуется за его пределами из-за недостатка производственных мощностей. Уже сейчас там есть 6 потенциальных инвесторов, которые хотели бы открыть производство по переработке рыбы суммарной мощностью до 500 тонн в год», — приводит слова депутата пресс-служба законодательного собрания ЯНАО. Для переработки рыбы планируется направить из бюджета 223 млн рублей. Помимо этого, заксобрание расширит категорию субъектов господдержки, связанной с мясом оленя. Для этого будет выделено 777 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличили господдержку на переработку рыбы. Благодаря этому в восточной части региона до 2024 года будет закрыта потребность в предприятиях, занимающихся этой деятельностью.
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