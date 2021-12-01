01 декабря 2021

В Тюмени назвали самых популярных у охотников животных

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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные, чучело косули
На добычу косули в Тюменской области подано почти 13 тыс. заявок Фото:

Косуля стала самым популярным животным у охотников Тюменской области в 2021 году. На ее добычу было подано почти 13 тысяч заявок, сообщила 2 декабря на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию замдиректора Госохотдепартамента региона Ольга Галкина. В статистике учтены только те заявки, которые распределяют через жеребьевку.

По состоянию на 15 октября подано заявок на добычу косули (включая особей до 1 года) — 12891, лося (включая особей до 1 года) — 8895, кабана — 8061. По итогам жеребьевки выдано разрешений на добычу косули — 1005, лося — 126, кабана — 278», — рассказала чиновница.

Самым непопулярным животным среди тюменских охотников стал соболь. На его добычу было подано 96 заявок, 42 из них — удовлетворено.

Ранее агентство писало, что в Тюмени за убийство беременной лосихи и лося осужден Николай Бабкевич. Суд приговорил его в трем годам условного срока.

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Косуля стала самым популярным животным у охотников Тюменской области в 2021 году. На ее добычу было подано почти 13 тысяч заявок, сообщила 2 декабря на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию замдиректора Госохотдепартамента региона Ольга Галкина. В статистике учтены только те заявки, которые распределяют через жеребьевку. По состоянию на 15 октября подано заявок на добычу косули (включая особей до 1 года) — 12891, лося (включая особей до 1 года) — 8895, кабана — 8061. По итогам жеребьевки выдано разрешений на добычу косули — 1005, лося — 126, кабана — 278», — рассказала чиновница. Самым непопулярным животным среди тюменских охотников стал соболь. На его добычу было подано 96 заявок, 42 из них — удовлетворено. Ранее агентство писало, что в Тюмени за убийство беременной лосихи и лося осужден Николай Бабкевич. Суд приговорил его в трем годам условного срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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