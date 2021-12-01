В Тюмени назвали самых популярных у охотников животных

02 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

На добычу косули в Тюменской области подано почти 13 тыс. заявок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Косуля стала самым популярным животным у охотников Тюменской области в 2021 году. На ее добычу было подано почти 13 тысяч заявок, сообщила 2 декабря на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию замдиректора Госохотдепартамента региона Ольга Галкина. В статистике учтены только те заявки, которые распределяют через жеребьевку. По состоянию на 15 октября подано заявок на добычу косули (включая особей до 1 года) — 12891, лося (включая особей до 1 года) — 8895, кабана — 8061. По итогам жеребьевки выдано разрешений на добычу косули — 1005, лося — 126, кабана — 278», — рассказала чиновница. Самым непопулярным животным среди тюменских охотников стал соболь. На его добычу было подано 96 заявок, 42 из них — удовлетворено. Ранее агентство писало, что в Тюмени за убийство беременной лосихи и лося осужден Николай Бабкевич. Суд приговорил его в трем годам условного срока. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Косуля стала самым популярным животным у охотников Тюменской области в 2021 году. На ее добычу было подано почти 13 тысяч заявок, сообщила 2 декабря на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию замдиректора Госохотдепартамента региона Ольга Галкина. В статистике учтены только те заявки, которые распределяют через жеребьевку. По состоянию на 15 октября подано заявок на добычу косули (включая особей до 1 года) — 12891, лося (включая особей до 1 года) — 8895, кабана — 8061. По итогам жеребьевки выдано разрешений на добычу косули — 1005, лося — 126, кабана — 278», — рассказала чиновница. Самым непопулярным животным среди тюменских охотников стал соболь. На его добычу было подано 96 заявок, 42 из них — удовлетворено. Ранее агентство писало, что в Тюмени за убийство беременной лосихи и лося осужден Николай Бабкевич. Суд приговорил его в трем годам условного срока.