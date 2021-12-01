В Перми суд начал рассматривать иск антиваксеров

Пермский краевой суд начал рассматривать иск от 250 антиваксеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Пермский краевой суд приступил к рассмотрению коллективного иска жителей к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву. Они требуют отменить его постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников предприятий. Главный истец Екатерина Ефимова была отстранена руководством от работы из-за отказа ставить прививку. Ее представитель Тамара Деменева уверена, что это незаконно.

«Прошу приобщить к делу документы о том, что вакцинация является добровольной, на территории страны эпидемия не объявлена, а режим повышенной готовности, на который ссылается Роспотребнадзор, объявлен лишь для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а не всех жителей края», — пояснила она в суде.

Сегодня состоялось лишь предварительное заседание, на котором стороны высказали свои позиции. На него пришли около десяти истцов из 250. В краевом суде также принят к производству другой иск к главному санврачу с аналогичными требованиями. В нем заявителями значатся более 140 человек. Судья Дмитрий Хузяхралов поставил вопрос об объединении двух требований в одно дело и объявил в процессе перерыв, во время которого истцы должны принять решение о слиянии исков.

В Прикамье действует постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников. Согласно последним поправкам в документ, привиться должны, в том числе студенты вузов и техникумов старше 18 лет, а также сотрудники промышленных и агропредприятий. URA.RU также рассказывало, что пермяки подали коллективное заявление в прокуратуру с требованием отменить указ губернатора о введении системы QR-кодов, без которых нельзя посещать торговые центры и массовые мероприятия.