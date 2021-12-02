Дефицит бюджета Кургана планируют покрыть за счет новых кредитов

03 декабря 2021 в 07:48 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета Кургана в 2022 году может составить 50 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит бюджета Кургана в 2022 году, по планам городских властей, составит 50 млн рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета, внесенного для рассмотрения в городскую думу. Единственный источник финансирования дефицита, согласно документу — новые кредиты. «Утвердить основные характеристики бюджета города Кургана на 2022 год. Общий объем доходов в сумме 7 501 964 тысячи рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 924 500 тысяч рублей. Общий объем расходов в сумме 7 551 964 тысяч рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета города Кургана в сумме 50 000 тысяч рублей», — говорится в проекте бюджета, опубликованном на сайте муниципалитета. На 2023 и 2024 год власти планируют принять бездефицитный бюджет. Чтобы покрыть дефицит бюджета, в 2022 году мэрия планирует взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть). Публичные слушания по бюджету города на 2022 год назначены на 10:00 8 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. Как и в прошлом году, они пройдут в заочной форме. Предложения от граждан и организаций по проекту бюджета будут принимать в департаменте финансов до 10 декабря в письменном виде или по электронной почте. Ранее URA.RU сообщало, что суммарный долг муниципальных образований Курганской области по итогам октября вырос на 37 млн рублей и превысил 2,15 млрд рублей. Госдолг Курганской области по состоянию на 1 ноября превышал 17,79 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дефицит бюджета Кургана в 2022 году, по планам городских властей, составит 50 млн рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета, внесенного для рассмотрения в городскую думу. Единственный источник финансирования дефицита, согласно документу — новые кредиты. «Утвердить основные характеристики бюджета города Кургана на 2022 год. Общий объем доходов в сумме 7 501 964 тысячи рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 924 500 тысяч рублей. Общий объем расходов в сумме 7 551 964 тысяч рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета города Кургана в сумме 50 000 тысяч рублей», — говорится в проекте бюджета, опубликованном на сайте муниципалитета. На 2023 и 2024 год власти планируют принять бездефицитный бюджет. Чтобы покрыть дефицит бюджета, в 2022 году мэрия планирует взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть). Публичные слушания по бюджету города на 2022 год назначены на 10:00 8 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. Как и в прошлом году, они пройдут в заочной форме. Предложения от граждан и организаций по проекту бюджета будут принимать в департаменте финансов до 10 декабря в письменном виде или по электронной почте. Ранее URA.RU сообщало, что суммарный долг муниципальных образований Курганской области по итогам октября вырос на 37 млн рублей и превысил 2,15 млрд рублей. Госдолг Курганской области по состоянию на 1 ноября превышал 17,79 млрд рублей.