Губернатор Моор перенес срок ввода QR-кодов в общепите

QR-коды потребуются тюменцам для посещения общепита только с 24 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Тюменской области Александр Моор перенес ввод QR-кодов для входа в предприятия общепита и некоторые другие организации на 24 декабря. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее предполагалось, что коды введут 3 декабря.

«Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря», — написал Моор. По его словам, изменения вносят потому, что в регионе снижается число больных коронавирусом.

При этом часть предприятий с 3 декабря нельзя будет посетить без QR-кода. Согласно документу, это касается аквапарков, СПА-комплексов, бань, саун, термальных источников и банно-оздоровительных комплексов.

Также подтверждение о вакцинации с 3 декабря потребуется для входа в некоторые торговые объекты, но в определенные дни. «Список дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме — от 3 500 кв. м, в Ялуторовске — от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2 500 кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код», — добавил Моор.

Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.