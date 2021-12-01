Мошенники звонят пермякам с «реальных» номеров силовиков

Мошенники представляются силовиками и вымогают деньги пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В следственном комитете рассказали о новом виде мошенничества — злоумышленники звонят пермякам под видом сотрудников правоохранительных органов. При этом жертва обманщиков, беря трубку, видит реальный номер полиции или СК.

«Специальное программное оборудование позволяет мошенникам ввести любой номер телефона для отображения его у конечного абонента. Таким образом, злоумышленники имитируют звонок с телефонов правоохранительных ведомств края, представляются данными их действующих сотрудников, после чего обманным путем похищают денежные средства потерпевших», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркивают, что силовики вызывают граждан повестками и не требуют по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. «Не следует поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и переводить денежные средства на указанные ими счета», — предостерегают в СК.