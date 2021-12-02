Отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына

02 декабря 2021 в 19:16 Размер текста - 17 +

Следователи будут судить Тесака за то, в чем он признался перед смертью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью. Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство. В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью. Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство. В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток.