Отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына

Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью.
Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza.
Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство.
В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток.
Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью. Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство. В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток.