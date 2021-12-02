Отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, следователь, полиция
Следователи будут судить Тесака за то, в чем он признался перед смертью Фото:
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью.

Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza.

Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство.

В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток.

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Отец российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака) не согласен прекращать уголовное дело в связи со смертью своего сына. Тесака будут судить за преступления, в которых он признался перед смертью. Сергей Марцинкевич не будет отказываться от продолжения уголовного дела. «Сергей Марцинкевич отказался, чтобы дело прекращали в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям. Поэтому скоро Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — сообщает издание Baza. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство. В сентябре 2020 года в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич был найден мертвым. Семья до сих пор сомневается в версии самоубийства и утверждает, что на теле умершего были найдены следы пыток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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