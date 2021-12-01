01 декабря 2021

Эксперты посчитали, сколько денег тюменцы потратят к Новому году

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Торжественная закладка первого кирпича в новом жилом комплексе «4 YOU». Екатеринбург, новогодние украшения, новогодняя елка, новый год, новогодние игрушки
Эксперты Avito посчитали, сколько денег тюменцы потратят на подготовку к Новому году Фото:

Аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito посчитали, что подготовка жилья к Новому году обойдется тюменцам, в среднем, в 7860 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В вышеуказанную сумму входят расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры.

«Эксперты Avito узнали, какую сумму россиянам придется потратить на новогодние украшения для дома. Общая стоимость самых популярных товаров на сайте по России составила в среднем 7 390 рублей. В Тюмени товары для праздника в этом году искали в 2 раза чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 7 860 рублей», — отметили в компании.

По данным сервиса, средняя стоимость искусственной елки в Тюменской области составляет 1600 рублей. Набор елочных игрушек обойдется в 450 рублей, гирлянды и мишуру на сайте объявлений можно закзать за 1250 рублей. Сувениры с символом наступающего Года тигра стоят около 900 рублей. За декор в виде снежинок заплатить придется, в среднем, 150 рублей, новогодние венки стоят 1500 рублей, а скатерти и посуда с праздничной символикой обойдутся в 1320 рублей.

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Аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito посчитали, что подготовка жилья к Новому году обойдется тюменцам, в среднем, в 7860 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В вышеуказанную сумму входят расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры. «Эксперты Avito узнали, какую сумму россиянам придется потратить на новогодние украшения для дома. Общая стоимость самых популярных товаров на сайте по России составила в среднем 7 390 рублей. В Тюмени товары для праздника в этом году искали в 2 раза чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 7 860 рублей», — отметили в компании. По данным сервиса, средняя стоимость искусственной елки в Тюменской области составляет 1600 рублей. Набор елочных игрушек обойдется в 450 рублей, гирлянды и мишуру на сайте объявлений можно закзать за 1250 рублей. Сувениры с символом наступающего Года тигра стоят около 900 рублей. За декор в виде снежинок заплатить придется, в среднем, 150 рублей, новогодние венки стоят 1500 рублей, а скатерти и посуда с праздничной символикой обойдутся в 1320 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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