Эксперты посчитали, сколько денег тюменцы потратят к Новому году

02 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Эксперты Avito посчитали, сколько денег тюменцы потратят на подготовку к Новому году Фото: Анна Майорова © URA.RU Аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito посчитали, что подготовка жилья к Новому году обойдется тюменцам, в среднем, в 7860 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В вышеуказанную сумму входят расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры. «Эксперты Avito узнали, какую сумму россиянам придется потратить на новогодние украшения для дома. Общая стоимость самых популярных товаров на сайте по России составила в среднем 7 390 рублей. В Тюмени товары для праздника в этом году искали в 2 раза чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 7 860 рублей», — отметили в компании. По данным сервиса, средняя стоимость искусственной елки в Тюменской области составляет 1600 рублей. Набор елочных игрушек обойдется в 450 рублей, гирлянды и мишуру на сайте объявлений можно закзать за 1250 рублей. Сувениры с символом наступающего Года тигра стоят около 900 рублей. За декор в виде снежинок заплатить придется, в среднем, 150 рублей, новогодние венки стоят 1500 рублей, а скатерти и посуда с праздничной символикой обойдутся в 1320 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito посчитали, что подготовка жилья к Новому году обойдется тюменцам, в среднем, в 7860 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В вышеуказанную сумму входят расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры. «Эксперты Avito узнали, какую сумму россиянам придется потратить на новогодние украшения для дома. Общая стоимость самых популярных товаров на сайте по России составила в среднем 7 390 рублей. В Тюмени товары для праздника в этом году искали в 2 раза чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 7 860 рублей», — отметили в компании. По данным сервиса, средняя стоимость искусственной елки в Тюменской области составляет 1600 рублей. Набор елочных игрушек обойдется в 450 рублей, гирлянды и мишуру на сайте объявлений можно закзать за 1250 рублей. Сувениры с символом наступающего Года тигра стоят около 900 рублей. За декор в виде снежинок заплатить придется, в среднем, 150 рублей, новогодние венки стоят 1500 рублей, а скатерти и посуда с праздничной символикой обойдутся в 1320 рублей.