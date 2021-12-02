Пермячку выгнали из автобуса, трижды списав плату за проезд

03 декабря 2021 в 08:50 Размер текста - 17 +

Дома женщина обнаружила, что у нее списаны средства за три поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми пыталась три раза оплатить проезд в автобусе по карте. Терминал каждый раз отклонял оплату, из-за чего женщина была вынуждена пойти домой пешком. Дома она обнаружила, что деньги списали три раза. Об этом женщина написала в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Проезд оплачиваю картой через приложение Google Pay на телефоне. Прикладываю телефон к валидатору, а на нем написано, что карта на стоп-листе. Пробовала приложить второй, третий раз, но безуспешно… Наличных, к сожалению, не было, и пришлось выйти. После прихода домой поступило три уведомления о списании средств за проезд», — рассказывает пермячка в посте. Девушка добавила, что пыталась объяснить кондуктору, что на карте есть деньги, однако ей не поверили. Из-за этого девушке пришлось выйти и четыре остановки идти пешком в ливень. Многие пользователи в комментариях отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой. Некоторые пермяки посоветовали использовать транспортную карту. Получить оперативный комментарий от «Пермгорэлектротранса» не удалось. Туда направлен запрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Перми пыталась три раза оплатить проезд в автобусе по карте. Терминал каждый раз отклонял оплату, из-за чего женщина была вынуждена пойти домой пешком. Дома она обнаружила, что деньги списали три раза. Об этом женщина написала в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Проезд оплачиваю картой через приложение Google Pay на телефоне. Прикладываю телефон к валидатору, а на нем написано, что карта на стоп-листе. Пробовала приложить второй, третий раз, но безуспешно… Наличных, к сожалению, не было, и пришлось выйти. После прихода домой поступило три уведомления о списании средств за проезд», — рассказывает пермячка в посте. Девушка добавила, что пыталась объяснить кондуктору, что на карте есть деньги, однако ей не поверили. Из-за этого девушке пришлось выйти и четыре остановки идти пешком в ливень. Многие пользователи в комментариях отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой. Некоторые пермяки посоветовали использовать транспортную карту. Получить оперативный комментарий от «Пермгорэлектротранса» не удалось. Туда направлен запрос.