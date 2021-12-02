02 декабря 2021
01 декабря 2021

Пермячку выгнали из автобуса, трижды списав плату за проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства на электробусе. Екатеринбург, электробус, валидатор
Дома женщина обнаружила, что у нее списаны средства за три поездки Фото:

Жительница Перми пыталась три раза оплатить проезд в автобусе по карте. Терминал каждый раз отклонял оплату, из-за чего женщина была вынуждена пойти домой пешком. Дома она обнаружила, что деньги списали три раза. Об этом женщина написала в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Проезд оплачиваю картой через приложение Google Pay на телефоне. Прикладываю телефон к валидатору, а на нем написано, что карта на стоп-листе. Пробовала приложить второй, третий раз, но безуспешно… Наличных, к сожалению, не было, и пришлось выйти. После прихода домой поступило три уведомления о списании средств за проезд», — рассказывает пермячка в посте.

Девушка добавила, что пыталась объяснить кондуктору, что на карте есть деньги, однако ей не поверили. Из-за этого девушке пришлось выйти и четыре остановки идти пешком в ливень. Многие пользователи в комментариях отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой. Некоторые пермяки посоветовали использовать транспортную карту. Получить оперативный комментарий от «Пермгорэлектротранса» не удалось. Туда направлен запрос.

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Жительница Перми пыталась три раза оплатить проезд в автобусе по карте. Терминал каждый раз отклонял оплату, из-за чего женщина была вынуждена пойти домой пешком. Дома она обнаружила, что деньги списали три раза. Об этом женщина написала в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Проезд оплачиваю картой через приложение Google Pay на телефоне. Прикладываю телефон к валидатору, а на нем написано, что карта на стоп-листе. Пробовала приложить второй, третий раз, но безуспешно… Наличных, к сожалению, не было, и пришлось выйти. После прихода домой поступило три уведомления о списании средств за проезд», — рассказывает пермячка в посте. Девушка добавила, что пыталась объяснить кондуктору, что на карте есть деньги, однако ей не поверили. Из-за этого девушке пришлось выйти и четыре остановки идти пешком в ливень. Многие пользователи в комментариях отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой. Некоторые пермяки посоветовали использовать транспортную карту. Получить оперативный комментарий от «Пермгорэлектротранса» не удалось. Туда направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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