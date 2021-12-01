01 декабря 2021

Чиновников в ХМАО учат общаться в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ФоРГО
В ХМАО чиновников учат оперативно реагировать и отвечать на жалобы жителей в соцсетях Фото:

В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом.

«В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР.

Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».

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В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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