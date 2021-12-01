Чиновников в ХМАО учат общаться в соцсетях

В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом.
«В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР.
Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».
В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».