Чиновников в ХМАО учат общаться в соцсетях

02 декабря 2021 в 19:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО чиновников учат оперативно реагировать и отвечать на жалобы жителей в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления ХМАО началось обучение чиновников. Представителей властей учат отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом рассказали в Центре управления регионом. «В Центре управления регионом прошло обучение для представителей органов власти, которые отвечают на сообщения югорчан в социальных сетях. Это серия обучений, которые будут проходить на площадке ЦУР в течение следующих нескольких месяцев. После этой сессии органы власти смогут отвечать на сообщения жителей в соцсетях оперативнее», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент».