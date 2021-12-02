Путин отчитал главу Минтруда за плохой доклад

02 декабря 2021 в 20:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин остался недоволен работой Антона Котякова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова, который отчитывался о заработных платах шахтеров. Об этом российский лидер сказал на на совещании по инциденту на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. «Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — пояснил он на мероприятии, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Котяков на совещании приводил информацию о структуре начисления зарплат на объектах и штрафах за нарушение отраслевых соглашений. Он пояснил, что за все время проверок был выявлен только один подобный случай, в итоге виновника оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ранее Путин также раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он убежден, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей, нужно спрашивать по закону, жестко. Глава государства назвал трагедию в Кузбассе общей болью для всей страны, приводит информацию «Пятый канал». Трагедия на «Листвяжной» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана на объекте погибло 52 человека. После трагедии проводились проверки, в результате которых были выявлены многочисленные нарушения, уточняет «Ридус». Число пострадавших возросло до 96 человек, при этом 43 из них — сотрудники МЧС, передает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова, который отчитывался о заработных платах шахтеров. Об этом российский лидер сказал на на совещании по инциденту на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. «Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — пояснил он на мероприятии, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Котяков на совещании приводил информацию о структуре начисления зарплат на объектах и штрафах за нарушение отраслевых соглашений. Он пояснил, что за все время проверок был выявлен только один подобный случай, в итоге виновника оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ранее Путин также раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он убежден, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей, нужно спрашивать по закону, жестко. Глава государства назвал трагедию в Кузбассе общей болью для всей страны, приводит информацию «Пятый канал». Трагедия на «Листвяжной» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана на объекте погибло 52 человека. После трагедии проводились проверки, в результате которых были выявлены многочисленные нарушения, уточняет «Ридус». Число пострадавших возросло до 96 человек, при этом 43 из них — сотрудники МЧС, передает Nation News.