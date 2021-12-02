Путин жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». «Гонитесь за прибылью»

02 декабря 2021 в 17:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил детально разобраться в трагедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил российский лидер на совещании по этому инциденту. «Это [здоровье горняков] персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — отметил президент, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что нужно детально разбираться, особенно уделить внимание семьям погибших и пострадавших на объекте, «а не руководствоваться бумажными инструкциями». «Недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров, их жизнь и здоровье должны быть защищены», — добавил глава государства. В конце ноября в Кузбассе произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Взрыв газа метана привел к сильному задымлению. На помощь шахтерам прибыли несколько отрядов спасателей, но когда сотрудники МЧС спустились в шахту, произошел еще один взрыв, пишет MK.RU . При аварии погибло 52 человека, включая горноспасателей. Кроме того, пострадали 99 человек, уточняет деловое издание «Взгляд». Из-за этого президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, дополняет Vse42.ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил российский лидер на совещании по этому инциденту. «Это [здоровье горняков] персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — отметил президент, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что нужно детально разбираться, особенно уделить внимание семьям погибших и пострадавших на объекте, «а не руководствоваться бумажными инструкциями». «Недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров, их жизнь и здоровье должны быть защищены», — добавил глава государства. В конце ноября в Кузбассе произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Взрыв газа метана привел к сильному задымлению. На помощь шахтерам прибыли несколько отрядов спасателей, но когда сотрудники МЧС спустились в шахту, произошел еще один взрыв, пишет MK.RU. При аварии погибло 52 человека, включая горноспасателей. Кроме того, пострадали 99 человек, уточняет деловое издание «Взгляд». Из-за этого президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, дополняет Vse42.ru.