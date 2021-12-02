Путин жестко отчитал виновников трагедии в шахте «Листвяжная». «Гонитесь за прибылью»

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Владимир Путин поручил детально разобраться в трагедии Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил российский лидер на совещании по этому инциденту.

«Это [здоровье горняков] персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — отметил президент, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что нужно детально разбираться, особенно уделить внимание семьям погибших и пострадавших на объекте, «а не руководствоваться бумажными инструкциями». «Недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров, их жизнь и здоровье должны быть защищены», — добавил глава государства.

В конце ноября в Кузбассе произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Взрыв газа метана привел к сильному задымлению. На помощь шахтерам прибыли несколько отрядов спасателей, но когда сотрудники МЧС спустились в шахту, произошел еще один взрыв, пишет MK.RU. При аварии погибло 52 человека, включая горноспасателей. Кроме того, пострадали 99 человек, уточняет деловое издание «Взгляд». Из-за этого президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, дополняет Vse42.ru.

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил российский лидер на совещании по этому инциденту. «Это [здоровье горняков] персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятия, и представителей надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — отметил президент, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что нужно детально разбираться, особенно уделить внимание семьям погибших и пострадавших на объекте, «а не руководствоваться бумажными инструкциями». «Недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров, их жизнь и здоровье должны быть защищены», — добавил глава государства. В конце ноября в Кузбассе произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Взрыв газа метана привел к сильному задымлению. На помощь шахтерам прибыли несколько отрядов спасателей, но когда сотрудники МЧС спустились в шахту, произошел еще один взрыв, пишет MK.RU. При аварии погибло 52 человека, включая горноспасателей. Кроме того, пострадали 99 человек, уточняет деловое издание «Взгляд». Из-за этого президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, дополняет Vse42.ru.
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