В Свердловской области снимут фильм о легендарных танкистах

Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.
Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы.
Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор.
Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена.
Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы. Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор. Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена.