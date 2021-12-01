В Свердловской области снимут фильм о легендарных танкистах

02 декабря 2021 в 20:52 Размер текста - 17 +

Сценаристы изучат архивы, чтобы снять фильм о подвиге уральских танкистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы. Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор. Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы. Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор. Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена.