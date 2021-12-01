01 декабря 2021

В Свердловской области снимут фильм о легендарных танкистах

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, танкисты, танк, т-34, башня, урал фронту
Сценаристы изучат архивы, чтобы снять фильм о подвиге уральских танкистов Фото:

Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы.

Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор.

Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена.

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Свердловская киностудия займется съемками фильма, в котором будет рассказана история Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я договорился с творческой командой киностудии о том, чтобы они подумали о съемке нового игрового фильма. Тема есть — история Уральского добровольческого танкового корпуса», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он уверен, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве свердловской киностудии. При написании сценария будут изучены исторические архивы. Куйвашев рассказал, что для свердловской киностудии весной было закуплено новое оборудование и организована собственная школа киноискусства. Сейчас специалисты работают над двумя документальными проектами, подчеркнул губернатор. Уральский добровольческий танковый корпус сформировали в 1943 году. Оружие и технику для него изготавливали жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Танкисты, входившие в корпус, провели бои на Курской дуге, а затем дошли до Берлина в 1945 году. Корпус получил 27 благодарностей и три ордена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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