02 декабря 2021

Глава МИД Украины пригрозил России потоком гробов в случае войны

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Кулеба пообещал России «бойню» в случае войны Фото:

Если Россия решится на войну с Украиной, то начнется «бойня» с большим количеством погибших солдат. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году — ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил Кулеба в интервью изданию «Sargs.lv». Он пригрозил России «нескончаемым потоком гробов русских солдат».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ.

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Если Россия решится на войну с Украиной, то начнется «бойня» с большим количеством погибших солдат. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году — ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил Кулеба в интервью изданию «Sargs.lv». Он пригрозил России «нескончаемым потоком гробов русских солдат». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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