Глава МИД Украины пригрозил России потоком гробов в случае войны

02 декабря 2021 в 23:36 Размер текста - 17 +

Кулеба пообещал России «бойню» в случае войны Фото: Анна Майорова © URA.RU Если Россия решится на войну с Украиной, то начнется «бойня» с большим количеством погибших солдат. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году — ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил Кулеба в интервью изданию «Sargs.lv». Он пригрозил России «нескончаемым потоком гробов русских солдат». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Россия решится на войну с Украиной, то начнется «бойня» с большим количеством погибших солдат. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году — ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил Кулеба в интервью изданию «Sargs.lv». Он пригрозил России «нескончаемым потоком гробов русских солдат». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ.