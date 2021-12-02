Литва, Польша и Украина призвали к санкциям против РФ

03 декабря 2021 в 01:55 Размер текста - 17 +

Санкции связаны с агрессией РФ против Украины, говорится в совместном заявлении государств Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский предложили ввести новые санкции против России. Об этом говорится в заявлении, составленном главами трех государств. «Усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины», — передает инициативу, опубликованную в заявлении, РИА «Новости». Также страны призвали Кремль вывести войска с украинских границ. Кроме того, Литва и Польша поддержали украинскую сторону по ряду вопросов. В заявлении страны подтвердили членство Украины в ЕС и НАТО, а также выразили солидарность в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, который, как сообщается, был искусственно вызван Минском. Совместное заявление было приурочено к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины. Ранее в США пообещали ввести новые санкции против РФ, если Россия продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине и использовать силы для агрессии в отношении Киева. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что РФ ждут санкции, «которых еще не было в прошлом». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский предложили ввести новые санкции против России. Об этом говорится в заявлении, составленном главами трех государств. «Усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины», — передает инициативу, опубликованную в заявлении, РИА «Новости». Также страны призвали Кремль вывести войска с украинских границ. Кроме того, Литва и Польша поддержали украинскую сторону по ряду вопросов. В заявлении страны подтвердили членство Украины в ЕС и НАТО, а также выразили солидарность в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, который, как сообщается, был искусственно вызван Минском. Совместное заявление было приурочено к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины. Ранее в США пообещали ввести новые санкции против РФ, если Россия продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине и использовать силы для агрессии в отношении Киева. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что РФ ждут санкции, «которых еще не было в прошлом».