В Челябинской области пожарный покончил с собой

03 декабря 2021 в 09:41 Размер текста - 17 +

По факту смерти проводится проверка Фото: Илья Московец © URA.RU В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией. «Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией. «Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались.