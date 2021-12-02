02 декабря 2021

В Челябинской области пожарный покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, мчс, пожарный, лесной пожар, село запасное
По факту смерти проводится проверка Фото:

В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией.

«Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались.

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В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией. «Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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