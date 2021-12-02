В Челябинской области пожарный покончил с собой

В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией.
«Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались.
В Кизильском районе (Челябинская область) покончил с собой 48-летний пожарный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожарный страдал депрессией. «Инцидент произошел утром в четверг, 2 декабря, в одной из квартир дома в селе Кизильское. Тело пожарного обнаружил его сын. По факту смерти мужчины проводятся необходимые проверки», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что такой информации у них нет. URA.RU связалось с ГУ МЧС по Челябинской области. Там от комментариев отказались.