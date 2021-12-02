В ХМАО исключили кандидата на пост мэра из-за пропаганды нацизма

03 декабря 2021 в 10:10 Размер текста - 17 +

На выборах главы Нижневартовска в финальную часть было допущено три кандидата Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Нижневартовскому коммунисту Дмитрию Смокову отказали в участии в конкурсе по выборам мэра из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «С утра начала работу конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска. Всего документы подали восемь кандидатов, один из них был коммунист Дмитрий Смоков. Но поскольку у него имеется судимость за пропаганду нацизма, ему официально было отказано в праве на дальнейшее участие в выборах», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии, рассказал, что проблем с документами не оказалось у трех кандидатов на пост мэра. «Это два вице-мэра Нижневартовска — Алексей Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин. Теперь они должны будут пройти собеседование с членами конкурсной комиссии, поделиться своим взглядом на дальнейшее развитие города и после этого будет понятно, кого из них допустят до участия в заседании думы Нижневартовска, на котором и выберут нового мэра», — сообщил источник. Глава нижневартовского отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов подтвердил URA.RU факт исключения Смокова из числа претендентов на пост мэра. «Дмитрия Смокова за нарушение пассивного избирательного права исключили из списка кандидатов. Так и за размещение фрагментов „Штирлица“ теперь можно лишать возможности избираться», — рассказал Хрипунов. В пресс-службе думы Нижневартовска отказались от комментариев до начала заседания представительного органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что Смоков оштрафован за видео, опубликованное им в социальной сети «ВКонтакте» восемь лет назад. В спорном отрывке из фильма «Сид и Нэнси» главный герой дает интервью в футболке с принтом свастики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нижневартовскому коммунисту Дмитрию Смокову отказали в участии в конкурсе по выборам мэра из-за наличия судимости по делу о пропаганде нацизма. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «С утра начала работу конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска. Всего документы подали восемь кандидатов, один из них был коммунист Дмитрий Смоков. Но поскольку у него имеется судимость за пропаганду нацизма, ему официально было отказано в праве на дальнейшее участие в выборах», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ходом работы конкурсной комиссии, рассказал, что проблем с документами не оказалось у трех кандидатов на пост мэра. «Это два вице-мэра Нижневартовска — Алексей Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин. Теперь они должны будут пройти собеседование с членами конкурсной комиссии, поделиться своим взглядом на дальнейшее развитие города и после этого будет понятно, кого из них допустят до участия в заседании думы Нижневартовска, на котором и выберут нового мэра», — сообщил источник. Глава нижневартовского отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов подтвердил URA.RU факт исключения Смокова из числа претендентов на пост мэра. «Дмитрия Смокова за нарушение пассивного избирательного права исключили из списка кандидатов. Так и за размещение фрагментов „Штирлица“ теперь можно лишать возможности избираться», — рассказал Хрипунов. В пресс-службе думы Нижневартовска отказались от комментариев до начала заседания представительного органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что Смоков оштрафован за видео, опубликованное им в социальной сети «ВКонтакте» восемь лет назад. В спорном отрывке из фильма «Сид и Нэнси» главный герой дает интервью в футболке с принтом свастики.