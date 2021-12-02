Администрация тюрьмы в ЯНАО нарушила права заключенных инвалидов

03 декабря 2021 в 10:32 Размер текста - 17 +

В тюрьмах ЯНАО инвалиды 1 и 2 группы не были обеспеченны протезами и тростями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушила права осужденных инвалидов, не обеспечив их необходимыми вещами для жизни, такими как протезы и трости для ходьбы. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Ямало-Ненецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты осужденных инвалидов, содержащихся в ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. Установлено, что осужденные инвалид 2 группы и инвалид 1 группы, отбывающие лишение свободы, необходимыми техническими средствами реабилитации не обеспечены», — говорится в сообщении прокуратуры. Прокурор подал иск в суд, который был удовлетворен. По результатам вмешательства инвалид второй группы был обеспечен протезом плеча, чехла на культю плеча и парой трикотажных перчаток. А инвалид первой группы получил тактильную трость для ходьбы, устройство для чтения «говорящих книг», а также медицинский термометр с речевым выходом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушила права осужденных инвалидов, не обеспечив их необходимыми вещами для жизни, такими как протезы и трости для ходьбы. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Ямало-Ненецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты осужденных инвалидов, содержащихся в ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. Установлено, что осужденные инвалид 2 группы и инвалид 1 группы, отбывающие лишение свободы, необходимыми техническими средствами реабилитации не обеспечены», — говорится в сообщении прокуратуры. Прокурор подал иск в суд, который был удовлетворен. По результатам вмешательства инвалид второй группы был обеспечен протезом плеча, чехла на культю плеча и парой трикотажных перчаток. А инвалид первой группы получил тактильную трость для ходьбы, устройство для чтения «говорящих книг», а также медицинский термометр с речевым выходом.