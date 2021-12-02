02 декабря 2021
01 декабря 2021

Администрация тюрьмы в ЯНАО нарушила права заключенных инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
В тюрьмах ЯНАО инвалиды 1 и 2 группы не были обеспеченны протезами и тростями Фото:

Администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушила права осужденных инвалидов, не обеспечив их необходимыми вещами для жизни, такими как протезы и трости для ходьбы. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Ямало-Ненецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты осужденных инвалидов, содержащихся в ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. Установлено, что осужденные инвалид 2 группы и инвалид 1 группы, отбывающие лишение свободы, необходимыми техническими средствами реабилитации не обеспечены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор подал иск в суд, который был удовлетворен. По результатам вмешательства инвалид второй группы был обеспечен протезом плеча, чехла на культю плеча и парой трикотажных перчаток. А инвалид первой группы получил тактильную трость для ходьбы, устройство для чтения «говорящих книг», а также медицинский термометр с речевым выходом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушила права осужденных инвалидов, не обеспечив их необходимыми вещами для жизни, такими как протезы и трости для ходьбы. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Ямало-Ненецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты осужденных инвалидов, содержащихся в ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. Установлено, что осужденные инвалид 2 группы и инвалид 1 группы, отбывающие лишение свободы, необходимыми техническими средствами реабилитации не обеспечены», — говорится в сообщении прокуратуры. Прокурор подал иск в суд, который был удовлетворен. По результатам вмешательства инвалид второй группы был обеспечен протезом плеча, чехла на культю плеча и парой трикотажных перчаток. А инвалид первой группы получил тактильную трость для ходьбы, устройство для чтения «говорящих книг», а также медицинский термометр с речевым выходом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...