02 декабря 2021
01 декабря 2021

Жители ХМАО с QR-кодом предлагают за деньги сходить за покупками

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО жителям без QR-кода предлагают за деньги вместо них сходить в магазин Фото:
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В ХМАО появились объявления от вакцинированных жителей, которые готовы сходить за покупками вместо людей без QR-кода. Объявления пользователи оставляют на интернет-сервисе «Авито»

«Профессиональный QR-помощник с имеющейся двойной вакциной и сертификатом сходит вместо вас в любое заведение или торговый центр. С 10 утра до 21:00. Цена варьируется от расстояния», — пишет один из авторов объявления из Сургута.

Минимальная цена такой услуги 200 рублей, однако сумма будет увеличиваться в зависимости от расстояния. Кроме того, автор объявления предлагает вести онлайн-трансляцию в WhatsApp, чтобы заказчик не волновался. Подобные услуги предлагают владельцы QR-кодов в Пыть-Яхе и Советском. Средняя цена такой услуги — 500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО предприниматели организовывают лотереи по QR-кодам для пенсионеров. Так в Нижневартовске пенсионеры будут получать скидки в магазинах, которые присоединились к социальной акции, а также могут выиграть приз.

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В ХМАО появились объявления от вакцинированных жителей, которые готовы сходить за покупками вместо людей без QR-кода. Объявления пользователи оставляют на интернет-сервисе «Авито» «Профессиональный QR-помощник с имеющейся двойной вакциной и сертификатом сходит вместо вас в любое заведение или торговый центр. С 10 утра до 21:00. Цена варьируется от расстояния», — пишет один из авторов объявления из Сургута. Минимальная цена такой услуги 200 рублей, однако сумма будет увеличиваться в зависимости от расстояния. Кроме того, автор объявления предлагает вести онлайн-трансляцию в WhatsApp, чтобы заказчик не волновался. Подобные услуги предлагают владельцы QR-кодов в Пыть-Яхе и Советском. Средняя цена такой услуги — 500 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО предприниматели организовывают лотереи по QR-кодам для пенсионеров. Так в Нижневартовске пенсионеры будут получать скидки в магазинах, которые присоединились к социальной акции, а также могут выиграть приз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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