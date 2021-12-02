Жители ХМАО с QR-кодом предлагают за деньги сходить за покупками

03 декабря 2021 в 11:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО жителям без QR-кода предлагают за деньги вместо них сходить в магазин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В ХМАО появились объявления от вакцинированных жителей, которые готовы сходить за покупками вместо людей без QR-кода. Объявления пользователи оставляют на интернет-сервисе «Авито» «Профессиональный QR-помощник с имеющейся двойной вакциной и сертификатом сходит вместо вас в любое заведение или торговый центр. С 10 утра до 21:00. Цена варьируется от расстояния», — пишет один из авторов объявления из Сургута. Минимальная цена такой услуги 200 рублей, однако сумма будет увеличиваться в зависимости от расстояния. Кроме того, автор объявления предлагает вести онлайн-трансляцию в WhatsApp, чтобы заказчик не волновался. Подобные услуги предлагают владельцы QR-кодов в Пыть-Яхе и Советском. Средняя цена такой услуги — 500 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО предприниматели организовывают лотереи по QR-кодам для пенсионеров. Так в Нижневартовске пенсионеры будут получать скидки в магазинах, которые присоединились к социальной акции, а также могут выиграть приз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО появились объявления от вакцинированных жителей, которые готовы сходить за покупками вместо людей без QR-кода. Объявления пользователи оставляют на интернет-сервисе «Авито» «Профессиональный QR-помощник с имеющейся двойной вакциной и сертификатом сходит вместо вас в любое заведение или торговый центр. С 10 утра до 21:00. Цена варьируется от расстояния», — пишет один из авторов объявления из Сургута. Минимальная цена такой услуги 200 рублей, однако сумма будет увеличиваться в зависимости от расстояния. Кроме того, автор объявления предлагает вести онлайн-трансляцию в WhatsApp, чтобы заказчик не волновался. Подобные услуги предлагают владельцы QR-кодов в Пыть-Яхе и Советском. Средняя цена такой услуги — 500 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО предприниматели организовывают лотереи по QR-кодам для пенсионеров. Так в Нижневартовске пенсионеры будут получать скидки в магазинах, которые присоединились к социальной акции, а также могут выиграть приз.