В центре Москвы устроили перестрелку из машины

В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобилей. По предварительным данным, инцидент произошел на Брестской улице.
«Водитель Cadillac Escalade после драки с таксистом открыл стрельбу и скрылся. Раненый 34-летний Алманбет Абдрахманов, госпитализирован в Боткинскую больницу, стрелка ищут. Объявлен план перехват», — передает telegram-канал «112».
По данным источников РЕН ТВ, водителя Cadillac задержали в Москве. Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости.
Ранее в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины. Инцидент случился в храме на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, неизвестный устроил драку с батюшкой в туалете храма.
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобилей. По предварительным данным, инцидент произошел на Брестской улице. «Водитель Cadillac Escalade после драки с таксистом открыл стрельбу и скрылся. Раненый 34-летний Алманбет Абдрахманов, госпитализирован в Боткинскую больницу, стрелка ищут. Объявлен план перехват», — передает telegram-канал «112». По данным источников РЕН ТВ, водителя Cadillac задержали в Москве. Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости. Ранее в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины. Инцидент случился в храме на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, неизвестный устроил драку с батюшкой в туалете храма.