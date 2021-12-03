В центре Москвы устроили перестрелку из машины

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Автомобильное движение, спецтранспорт и пробки в столице. Москва, машины, пробка, скорость, трафик, ночь, дорога, москва
Водителя Cadillac Escalade задержали за стрельбу в таксиста в Москве Фото:

В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобилей. По предварительным данным, инцидент произошел на Брестской улице.

«Водитель Cadillac Escalade после драки с таксистом открыл стрельбу и скрылся. Раненый 34-летний Алманбет Абдрахманов, госпитализирован в Боткинскую больницу, стрелка ищут. Объявлен план перехват», — передает telegram-канал «112».

По данным источников РЕН ТВ, водителя Cadillac задержали в Москве. Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости.

Ранее в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины. Инцидент случился в храме на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, неизвестный устроил драку с батюшкой в туалете храма.

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В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобилей. По предварительным данным, инцидент произошел на Брестской улице. «Водитель Cadillac Escalade после драки с таксистом открыл стрельбу и скрылся. Раненый 34-летний Алманбет Абдрахманов, госпитализирован в Боткинскую больницу, стрелка ищут. Объявлен план перехват», — передает telegram-канал «112». По данным источников РЕН ТВ, водителя Cadillac задержали в Москве. Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости. Ранее в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины. Инцидент случился в храме на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, неизвестный устроил драку с батюшкой в туалете храма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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